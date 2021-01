ROY, Madeleine Laberge



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 janvier 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Madeleine Laberge, épouse de feu monsieur Lucien Roy, fille de feu monsieur Lucien Laberge et de feu madame Lucille Simoneau. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Jeanine (Raymond Nadeau), feu René (Pauline Dupuis), feu Pauline (feu Ronad Castonguay), feu Louisette (Jean Paul Desbien), Lucia (Alain Lemieux), Robert (Johanne Bisson), Marguerite (Régent Mercier), feu Luc, André (Dominique Lacroix), Héléna et feu Bruno; ses 24 petits-enfants et ses 29 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Fernand (feu Janette), feu Marcel, feu Janine, Benoit (Pierrette), Mariette (feu Normand), Roger (Diane), feu Jacques, Jannette (feu Georges), feu Yvette (Simon), Monique (feu Claude), Pauline (feu Raymond) et Denis (Diane); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel médical de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Seulement les membres de la famille seront présents auà compter de 9h.