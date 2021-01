PELLETIER, Jacques



A sa résidence, le 14 janvier 2021, à l'âge de 78 ans est décédé M. Jacques Pelletier. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses fils: Steve, Yan (Isabelle Dumas); ses petits-enfants: Victoria, Charlie et Philippe; ses frères et soeurs: Simone (René Boiteau), Claude (Carole Jean), Céline (feu Michel Landry), Nicole (feu Raymond Dionne), Louise (Pierre Beaupré); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à l'organisme de votre choix.