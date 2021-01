OUELLET, Julienne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 janvier 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Julienne Ouellet, épouse de feu monsieur Donat Mathieu. Native de Beauport, elle demeurait à Québec.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue du Fargy. Madame Ouellet laisse dans le deuil ses enfants: Claire (Serge Lapointe) et Martin (Nathalie Tremblay); ses petits-enfants: Clara-Pier Bélanger (Félix Diaz), Alexandra Bélanger (Sacha Diaz) et Jean-Christophe Mathieu; ses arrière-petits-fils, ses petits hommes: Logan, Noah, Liam et Maverick; ses belles-sœurs de la famille Ouellet: Louise-Andrée Roy (feu Raymondien Ouellet) et Paulette Ferland (feu Louis-Georges Ouellet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mathieu: Rita (feu Paul-Eugène Laberge), Jean (feu Nicole Langevin), Lise et Jacques (Jeannine Champagne); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca