DUBÉ, Jean



" La disparition d'une personne aimée s'accompagne d'un doux parfum de souvenirs qui jamais ne se dissipera"Au CHU de Québec, hôpital St- Sacrement, le 27 décembre 2020, est décédé à l'âge de 81 ans M. Jean Dubé, veuf de feu Nicole Stogaitis et conjoint de Madame Lyne Pérusse. Il était le fils de feu dame Alice St-Pierre et de feu Monsieur Anatole Dubé. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe des 34 dernières années, Lyne, il laisse dans le chagrin sa fille, Manon (Martin Perron) et ses 5 petits-enfants adorés: Corinne, Jean-Rémi, Gabriel, Nicolas et Maxim. Il est parti rejoindre sa fille, feu Danie (Sylvain Desrochers), ses deux frères: feu Yves (Gysèle Roy) et feu Pierre ainsi que son beau-frère de la famille Pérusse feu Claude. Il laisse également dans le deuil, ses belles-sœurs: Michèle Pérusse, Ginette Stogaitis et son beau-frère: Guy Stogaitis (Ghislaine), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Sa conjointe, Lyne ainsi que sa fille, Manon tiennent à remercier très sincèrement le Dr Pierre-Marc Thibault ainsi que le merveilleux personnel infirmier des unités de soins intensifs et palliatifs de l'hôpital Saint-Sacrement pour leur grande humanité et empathie.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec.