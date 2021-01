LESSARD, Valmont



Aux soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise, accompagné de sa fille et de son gendre, est décédé le 13 janvier 2021, monsieur Valmont Lessard à l'âge de 95 ans des suites de la COVID-19. Il était le fils de feu dame Lumina Renaud et de feu Aldéric Lessard. Il est allé rejoindre son épouse feu Marguerite Turgeon, elle qui lui manquait tellement. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 31 janvier 2021 de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil sa fille Diane; son gendre Gaétan Moisan qu'il considérait comme son fils; son petit-fils adoré Patrick Moisan; ses frères et sœurs : feu Jean-Berchmans (feu Thérèse Marcoux), feu Jean-Pierre (Marguerite Côté), feu Dorothée (feu Claude Béland), Denis (Réjeanne Saillant), Denise Larouche (Martial McGraw) et Rolande Béland (feu Delphis Denis) ainsi que sa belle-sœur Françoise Turgeon, Martin (feu Marc Durand) et de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement le personnel du B3 et des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur attention particulière et les bons soins prodigués, de même que le personnel de la Résidence Louis XIV. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.