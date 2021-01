GOULET, Madeleine Nolin



Au CHSLD St-Augustin, Québec, le 15 janvier 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Madeleine Nolin, épouse de feu Eugène Goulet. Née à Québec le 18 juin 1925, elle était la fille de feu dame Marie-Claire Boissonneault et de feu monsieur Aimé Nolin. Elle demeurait à Québec. Elle était la sœur de feu Thérèse Nolin (feu Normand Landry), feu Gabrielle Nolin, et de feu Pauline Nolin (feu Patrick Blais). Elle était également la belle-soeur de feu Paul Goulet (feu Jeanne-D'arc Laroche), feu Georges-Henri Goulet (feu Madeleine Desrosiers), feu Marguerite Goulet, feu Thérèse Goulet (feu Paul-Henri Brind'amour), feu Jean-Charles Goulet (feu Gilberte Gauvin), feu Jeannette Goulet (feu Roger Chantal) et de feu Fernande Goulet (feu Lauréat Giguère).Madame Nolin laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Joyce Ferlotte), Michel (Marie-France Martineau), Jocelyn, Céline, Danielle (Rénald Pelletier), Jean-François (Cathy Moreau), Bernard (Claudette Grondines), et Denis; ses petits-enfants : Philippe Goulet (Stéphanie Michaud), Dominic (Mélanie Girard) et Mathieu Goulet (Marie-Josée Maheux), Martin, Julie et Caroline St-Pierre (Stéphane Laperrière), Mathieu Côté, Jérôme et Étienne Goulet ; ses arrière-petits-enfants: Xavier Abgral-Goulet, Maxim et Élodie Goulet, Antoine St-Pierre, Vincent et Gabriel Benoit, William et Frédérique Nadeau; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la grand-mère de feu Christian Goulet (1973-1982) et de feu Marie-Claude Goulet (1972-1976). La famille remercie tout le personnel du CHSLD St-Augustin, pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site : www.societealzheimerdequebec.com, Tél. : 418-527-4294. Les funérailles sont sous la direction de