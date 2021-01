BLANCHETTE, Roger



Au Centre Paul-Gilbert, le 24 décembre 2020 à l'âge de 91 ans et quatre mois, est décédé monsieur Roger Blanchette. Il était l'époux de madame Alice Pétrin et de feu Noëlla Mercier (en 1res noces). Le fils de feu monsieur Joseph F. Blanchette et de feu dame Juliette Rouleau. Il demeurait à Lévis (secteur Saint-Étienne).Les obsèques ont été confiées àIl laisse dans le deuil, outre son épouse Alice, ses deux filles: Lynda (Denis Cauchon) et Gina; ainsi que ses quatre petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Ghyslaine (feu Gilles Champagne), feu Denis (Georgette Bussière), feu Jean (Denise Paradis), feu Jeannine (Adrien St-Hilaire), Yves (Janet Murphy), Isabelle (feu Claude Rodrigue), feu Marc (feu Céline Champoux), feu Rachelle, feu Roland (feu Rolande Filteau), Jean-Guy, Jean-Luc (Nicole Laverdière), Gaétane (feu Jean-Guy Delisle), Thérèse (feu Claude Pin), Solange (Laurent Drouin), feu Gabriel, Diane (feu Richard Morin), Christiane (Georges Patry), Marcelle (Yvon Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Pétrin et Mercier, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Centre Paul-Gilbert - Carrefour, pour les excellents soins prodigués et leur soutien dans ces moments difficiles à traverser. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don à l'organisme de bienfaisance de votre choix.