LAVOIE, Hervé



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 19 décembre 2020, est décédé à l'âge de 83 ans et 11 mois, monsieur Hervé Lavoie époux de feu dame Denyse Darveau. Il était le fils de feu Albert Lavoie et de feu Antonine Martin. Il demeurait à Saint-Philippe-de-Néri et autrefois à La Pocatière, Kamouraska.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Un maximum de 25 personnes pourra participer à la cérémonie. Il laisse dans le deuil ses filles et ses gendres: Micheline (feu Jacques Pelletier, André Ouellet), Marie-Claude (Dennis Ivey); ses petits-enfants: Jessie Lavoie-Pelletier (Simon Lebel), Vanessa Lavoie Roussel (Carl Pelletier), Jason Dubé (Alexandrine Michaud), Médéric Dubé (Olivia Bolduc-Després); ses arrière-petits-enfants: Nathan, Anthony, Mathias et Mathilde Lebel, Isaack Lavoie, Léonie et Arthur Pelletier. Il était le frère et le beau-frère de: feu Lucien (feu Thérèse Charest), feu Jeanne-D'Arc (feu Antonio Deschênes), Monique (Laval Mercier), Lionel (Hélène Béchard), Roland (feu Louise Galarneau), Laurette, Yvan; et de la famille Darveau, il était le beau-frère de: feu François (feu Marthe Michaud), feu Georges (Rita Lemieux (Léon Daigle)), Pauline, feu Louise (Loïs Michaud), Jacques (Thérèse Lizotte). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Lavoie et Darveau, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie chaleureusement les membres du personnel du Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Bas-St-Laurent ou pour Les bénévoles du Centre D'Anjou. Des formulaires seront disponibles au salon.