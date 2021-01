LECLERC, Larry



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 25 janvier 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé entouré de l'amour de sa conjointe et de sa fille, monsieur Larry Leclerc, conjoint de madame Solange Bernier. Il demeurait à Neuville, autrefois à Donnacona., à partir de 13 h 30,Larry laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Leica Leclerc (Martin Bougie) et Tommy Doré; ses petits-enfants: Raphaël et Liana Vanier; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Dave (feu Diane Boudreault, Jocelyne Plamondon), Claude, Denise (Alain Lirette), Lise (feu Pierre Linteau), Mario et Marlen; Yves Bernier (Lisa Dumont), ainsi que ses oncles, tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au Dre Mireille D'Astous ainsi que tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et du CLSC de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca