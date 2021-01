BLOUIN, Michel



En Floride, le 31 décembre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé accidentellement M. Michel Blouin, époux de dame Jeanne d'Arc Labbé. Il demeurait à Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans. Il est allé rejoindre son fils Serge. Il laisse dans le deuil outre son épouse; son fils Steve (Edith Turcotte); sa petite-fille Sarah-Jane (William Hébert); ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Jean-Yves (feu Madeleine Plante), Richard (feu Madeleine Létourneau), Jules, Jacques (Ginette Michaud), feu Claude (Michelle Pouliot); Diane (Gaby Dubois), Louise (Yves Paré), feu Fleurette (feu Lucien Bégin), feu Jacqueline (feu Pierre Giguère); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labbé: Thérèse (feu Raymond Morin), Ghislaine (feu Jean-Paul Landry), Nicole (Lévio Bossé), Gemma (Gabriel Morin), feu Marie-Paule (Marcel Boucher), Jeannette (Raoul St-Onge), Jean-Charles (Madone Côté), feu Marcel (Noëlla Boivin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et tous ses ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rêves d'enfants, 625, rue des Rocailles, 2e étage, Québec, Qc. G2J 1A9 tél : 418 650-2111 https://faisunvoeu.ca/fr/faites-un-don