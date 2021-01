DOMPIERRE, Yvonne Poulin



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons la perte de notre maman d'amour. Elle nous a quittés le 15 janvier 2021, elle est partie rejoindre notre papa pour être à nouveau heureuse à ses côtés. Tu étais une maman fantastique, merveilleuse, avec de belles valeurs. Merci pour tout maman, nous t'aimons. Elle était l'épouse de feu Léopold Dompierre, la fille de feu Marie Louise Roy et de feu Ferdinand Poulin, elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (Richard Pépin) et Francine (Marcel Métivier); ses petits-enfants: Mélanie, Steven, Trycia, Jason et Keven; ses arrière-petits-enfants: Kate, Alex, Camille, Mathis et Livia, ses frères et sœurs: feu Thérèse (feu Rosaire Paquet), feu Marius, feu Gaston (Bibiane Caron), feu Suzanne, feu Henri et Mariette (Michel Poulin); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Dompierre: feu Georges (feu Colette Mclish), feu Roger (Antoinette Tremblay), feu Thérèse, feu Paul Eugène (Jacqueline Poulin), feu Armand, feu Jacqueline (feu André Leclerc), feu Lucille (Pierre Déry), feu Jean-Guy, feu Gaston (Micheline Boiteau) et Renée Roy; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, connaissances et amis.Des remerciements particuliers à Mariette, au Dr Y. Bédard, au Dr F. Rousseau et à son amie coiffeuse Trycia. Au revoir Maman mon amie, mon âme sœur!