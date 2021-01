PAQUET, Claire



À l'Institut de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, le 2 janvier 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Claire Paquet. Née à Beauport, le 11 décembre 1935, elle était la fille de feu dame Alice Giroux et de feu monsieur Alfred J. Paquet. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Madame Paquet laisse dans le deuil sa sœur Lucille (Émile Laliberté); son frère Laurent (Marielle Caouette); ses belles-sœurs : Lisette Roberge (feu Guy), Denise Drapeau; sa filleule Josée Fleury; son filleul Marco Paquet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout particulier au personnel de la Résidence Louis XIV pour les bons soins prodigués et toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : (418) 527-4294, Site : www.societealzheimerdequebec.com.La vie a une fin, le chagrin n'en a pas.Les funérailles sont sous la direction de