GUAY, Marielle Couture



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 janvier 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Marielle Couture, épouse de monsieur Philippe Guay, fille de feu Lucien Couture et de feu Mélina Morin. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au Mausolée du Parc Commémoratif La Souvenance. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Philippe, ses enfants: Michel (Lise Lachance), Gilles (Lucie Corriveau), Réjean (Gail Cox), Brigitte (Jean Couture), Normand (Nicole Bourassa) et Jocelyn (Hélène Cadoret); ses petits-enfants: Jonathan, Samuel, Michael, Louis-Vincent, Mathieu, Alexandre, Simon, Marianne, Jérôme, Nicolas, Geneviève et Isabelle, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs: feu Dorothée, (feu Fernand Paré), feu Marcelle, feu Normande (Robert Lefebvre), feu Gilles (feu Johanne Tremblay), feu Huguette (Willie (William) Gosselin), feu Claude, feu Jeanine, Réal et Fernand (Micheline Desrosiers); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guay: feu Armand (Carmen Trottier), feu Marius (Madeleine Bilodeau), feu René (Yolande Quevillon), Lucille (feu Achille Pitl), Claude (Lorraine Bernard), Simone (feu Gilles Dugas) et Denise (Claude Frégeau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Château Bellevue de Val-Bélair et celui de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation québécoise du cancer, 50-190, rue Dorchester Sud, Québec (QC), G1K 5Y9, tél.: 418-657-5334, www. fqc.qc.ca/fr ou à la Fondation du CHU de Québec,10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org