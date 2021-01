MATHIEU, Jacques



À son domicile de l'Ange-Gardien, le 21 janvier 2021, à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jacques Mathieu. Il était le fils de feu monsieur Joseph-Arthur Mathieu et de feu madame Alvina Vézina.L'inhumation se fera au cimetière de l'Ange-Gardien au printemps en présence de la famille. Monsieur Mathieu laisse dans le deuil son ex-épouse madame Rita Barrette; ses enfants: Linda (Réjean Tanguay), Carmen (feu Marco Quevillon), Mona (feu Laurier Lamarre) et Aline; ses petits-enfants: Richard Mathieu (France Lépine) et Simon Dupuis ; ses arrière-petits-enfants: Christopher, Valérie, Audrey et Ève; son frère et ses deux sœurs: Raymond (feu Jacqueline Laberge), Louisette et Louise (feu Enock Bureau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Barrette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. C'est ainsi qu'il va rejoindre les autres membres de sa famille: Son petit-fils Nick Dupuis, ses frères et sœurs: feu Henri (Marie-Paule Mathieu), Paul-Eugène, Yvan, Colette (feu Wellie Lefrançois) et Catherine Dionne. Un sincère remerciement à tous de la famille Mathieu pour tous vos vœux. Il a été confié à la maison