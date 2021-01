VACHON, Aline



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le vendredi 8 janvier 2021, à l'âge de 91 ans et 10 mois est décédée madame Aline Vachon, épouse de feu monsieur Gérard Bourget. Elle était la fille de feu Wilfrid Vachon et de feu Yvonne Marcoux. Elle demeurait à Québec et était native de Saint-Léon-de-Standon.sous la direction de la maison funéraire :Elle était la sœur de: Lucille (feu Lucien Perreault, feu Paul Ruel), Béatrice (feu Wilbrod Gagnon), Jeannine (feu Julien Poulin), feu Lucette (Gaston Leclerc et son amie Danielle Lebel), feu Yvon (Marie Bruneau). Elle était la belle-mère de: Rémi, André, Pierre, Francine et feu Carole Bourget et elle laisse aussi dans le deuil leur conjointe ainsi que les petits-enfants et arrière- petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du CHSLD Saint-Antoine pour leurs bons soins.