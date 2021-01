PELCHAT, Gérald



Au CHSLD de St-Raphaël, le 16 janvier 2021 à l'âge de 81 ans et 6 mois, est décédé monsieur Gérald Pelchat, époux de Louise Coulombe, fils de feu Eugène Pelchat et de feu Laurentine Lacasse. Il demeurait à St-Philémon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marjolaine (Thierry Dhaisne), Sébastien et Patricia (Nicolas Plante); ses chers petits enfants: Bianka, Katrina, Élyane, Aurélie, Adèle, Emrick et Éliott; ses frères et sœurs: Lorenzo (Sylvie Chabot), Marie-Ange (Marcel Roy), Raymond (Gabrielle Jolin), Jean-Marie (Denise Therrien), Jean Claude (Julie Picard), Clément (Suzie Laliberté), Serge (Marlène Caouette), Claudette (Paul Gagnon), Daniel (Carole Bélanger) et Bertrand; ainsi que plusieurs beaux-frères et belles sœurs de la famille Coulombe et nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel soignant du département d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement. Au personnel du CLSC de St Lazare pour leur attention particulière, ainsi que tout le personnel du CHSLD de St-Raphaël pour lui avoir prodigué les meilleurs soins de fin de vie. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse 80, boulevard Bégin Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. Site Internet www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-le-rayon-despoir-de-la-mrc-de-bellechasse/La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire :