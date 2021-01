LAFOND, Luc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 décembre 2020, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Luc Lafond, conjoint de madame Nathalie Fontaine, fils de madame Lucille Lemay et de feu monsieur Roger Lafond. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Nathalie Fontaine; ses enfants: Jean-Simon Pépin (Jessy Cooper), Andréanne Pépin (Patrick Jeanson) et Anne-Sophie Pépin; sa mère Lucille Lemay; ses petits-enfants: Emma et Thomas; ses sœurs et son frère: Edith (Bernard Charron), Hugues et Isabelle; ses beaux-parents René Fontaine et Maryline Lavoie; sa belle-sœur et son beau-frère: Lise Fontaine (Mario Côté); ses neveux et nièces: Eve, Odile, Audrey, Cédrick, Méghan, Justin, Océane et Coralie; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s ainsi que ses collègues du RTC. La famille tient à remercier le personnel soignant du CLSC de St-Romuald, le personnel soignant du département d'oncologie ainsi que celui des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Un remerciement spécial à la Dre Frédérique Bissonnette à Nancy Nolet, Pascale Lapointe, Stéphanie Lacroix et Cindy Prud'homme pour le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des personnes handicapées de Lévis (APHL), téléphone: 418-832-8053, site web: www.aphlevis.com.