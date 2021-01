MARTEL, Colette



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 janvier 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Colette Martel. Elle était la conjointe de feu Georges Bernard et la fille de feu Cécile Barbeau et feu Joseph-Arthur Martel. Elle était native de Loretteville et y habitait encore. Elle a été confiée à lapour crémation.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Glenn Bureau), Richard (Lucille Morency), ses petits-enfants: David (Taraneh Hartwick), Katrine (Mathieu Lévesque), Julie (Jamie Boudreau), Michael et Jonathan; son arrière-petit-fils, Austin Paul Bureau. Elle était la sœur de: Pierrette (feu Gaston Gros-Louis), Micheline (feu Jean-Aphonse Côté), Françoise (Jacques Roy), Élisabeth (feu Jacques Normand), feu Marc (Francine Gignac), feu Gilles (feu Paulyne Payeur), feu Michel (feu Doreen Laderoute). Elle laisse également dans le deuil, Mario Bernard (Josée), ainsi que les membres de la famille Bernard, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses amis(es). La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel de l'unité des soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et du CHUL de Québec pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Arthrite, 1275, chemin Sainte-Foy, Local 125-A, Québec, QC G1S 2M6, tél.: 418-692-0220, téléc. 418-692-0110, courriel: info.estduquebec@arthrite.ca, site Internet : www.arthrite.ca ou à la Fondation de Lauberivière, 401, rue Saint-Paul, Québec QC G1K 3X3, tél.: 418 692-4248, site Internet: www.lauberiviere.org, organisme qui lui tenait à coeur.