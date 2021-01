THIBOUTOT ROBICHAUD Marguerite

THIBOUTOT ROBICHAUD

Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 18 janvier 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Marguerite Thiboutot, épouse de feu monsieur Camille Robichaud. Elle demeurait à Lévis et autrefois à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était la fille de feu dame Berthe Vaillancourt et de feu monsieur Arthur Thiboutot. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jacques, Louise (feu Jean Latulippe), Nicole (Benoit Bourget), René, Serge et Denis (feu Mireille St-Pierre); ses petits-enfants: Jean-Philippe et Christine Robichaud, Marie-Pierre et Anne Latulippe, David Bourget, François St-Pierre, Jean-Camil St-Pierre Robichaud, leur conjoint(e) et ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Fernande (feu Louis Charland), feu Clémence, Jeanne (feu Lucien Caron), feu Gertrude (feu Claude Bolduc), Alphonsine (feu Edgar Boutin), feu Adrienne, feu Émilio et feu Guy. Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Robichaud, ses neveux et nièces cousins et cousines, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 4e étage du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'Accueil Saint-Joseph de Lévis, 5445, rue St-Louis, Lévis (Québec) G6V 4G9. https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation Des formulaires seront disponibles au salon.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial "au bord de l'eau ".