ROBERGE, Thérèse Charest



Entourée de l'amour des siens, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Thérèse Charest, épouse de feu monsieur Roland Roberge, fille de feu madame Rose Touzin et de feu monsieur Charles Charest.La mise en niche des cendres se fera au Mausolée François-de-Laval du cimetière Notre-Dame-de-Belmont immédiatement après la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Michel Daoust), Michel (Chantal Lefebvre Roberge), Charles (Catherine Doyle) et Diane (Charles-Guy Arbour); ses petits-enfants: Bénédicte, Xavier, Mathilde, Charles-Antoine, Marie-Soleil et Jean-Sébastien Roberge; ses frères et ses soeurs: feu Madeleine (feu Roch Gignac), Anne-Marie (feu Roger Laganière), feu André (Marie-Claire Valois), Jean-Charles (feu Huguette Couture), Denise, Germaine (Fernand Ferron) et Paul (Louise LeSieur); ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Jean-Guy (feu Gisèle Legris), feu Léandre (Doris Humphrey), Réa (feu Jean-Louis Touchette), feu Anita (feu Léopold Caron), Hélène (feu Lucien Blais), feu Jacqueline (Roland Roberge), feu Réal, André (Lina Côté), feu Marie-Paule, Gisèle (Georges Tremblay), Jean-Marc (Carole Laliberté), Benoît et Sylvie (feu Michel Roberge) ainsi que ses filleules. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.