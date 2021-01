TRUDEL, Léo Paul



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 30 décembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Léo Paul Trudel, époux de madame Huguette Girard, fils de feu Augustine Ringuette et de feu Léopold Trudel. Il demeurait à Québec.et ses cendres seront déposées au Cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Huguette, ses enfants: Pierre, Louise, Denys (Manon Tanguay), Richard (Marlène Lapointe), Lucie (Evans Bergeron); ses petits-enfants: Caroline, Kévin, Bianca, Marie-Pier, Pier-Luc, Véronique, Jessy, Meyson; ses arrière-petits-enfants: Laurie, Meyson et Skyla; ses frères et sœurs: feu Françoise (feu Fernand Auclair), feu Jeannine (feu Robert Paquette), Pierrette (Georges Godbout), Lise (Florent Dufresne), Denise (feu Raymond Fournier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Girard: feu Marcel (feu Rita Perron), Lise (feu Gérard Rathel), Carmen (feu Jean Guillot) et Danielle; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un gros merci au personnel du 2e étage du CHSLD Sacré-Cœur pour tout leur amour et les bons soins prodigués à notre père.