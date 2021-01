BEAUPRÉ, Jacqueline



Au CHSLD Champlain des Montagnes, le 31 décembre 2020, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédée madame Jacqueline Beaupré, épouse de monsieur Maurice Rochette, fille de feu madame Adèle Ringuette et de feu monsieur Armand Beaupré. Elle demeurait à Lévis.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil son époux, Maurice Rochette; ses enfants: Clément (Brigitte Gonthier, sa fille Diane (Guy Pelletier)); ses petits-enfants: Gabriel Rochette, Karine Rochette et deux arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: feu Blanche Beaupré (feu Henri Bélanger), feu Thérèse Beaupré (feu Maurice Mercier), feu Madeleine Beaupré (feu Arthur Beaudoin), feu Rose-Aimée Beaupré (feu Raymond Ruel), feu Paul-Émile Beaupré (Thérèse Chabot), feu Marie-Laure Beaupré, feu Jean Beaupré, Simone Beaupré (Maurice Blais) et Michel Beaupré (Floriane Faucher); ses beaux-frères et belles-sœurs: Yvonne Rochette, feu Jeanne D'Arc Rochette, feu sœur Alice Rochette et Albert Rochette. Un merci particulier à tout le personnel du CHSLD Champlain des Montagnes pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de madame Beaupré Rochette.