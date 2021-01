GIFFARD, Carol



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 janvier 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Carol Giffard, époux de Claire Levasseur. Il était le fils de feu Raoul Giffard et de feu Juliette Lapierre.Les funérailles ont été confiées à laOutre son épouse Claire, il laisse dans le deuil ses fils qu'il aimait tant : Alexandre (Catherine Fournier-Bois) et Loïc (Marie-Ève Bouchard); ses beaux-frères et belles-sœurs : Sylvie (Jacques), Claude (Linda), Victor (Annie), Pierre (Johanne), Michel (Mireille), Jean-François (Danielle), Roseline (Jean-Paul), Normand (Gaétane), Marc-Antoine (Chantal) et Anne-France (Pierre); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille tient à remercier son médecin de famille Dr Richard Blanchet, la Dre Catherine Doyle et son équipe d'oncologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le Dr Louis Roy et son équipe de soins palliatifs de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec et son équipe des soins palliatifs du CLSC de la Source, dont ses infirmières attitrées Sophie et Marie-Ève pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, Avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3