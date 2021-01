NADEAU VÉZINA, Marielle



Au Centre d'Hébergement de Saint- Casimir, le 22 janvier 2021 à l'âge de 85 ans, est décédée dame Marielle Nadeau, épouse de feu Jean-Yves Vézina, fille de feu monsieur Joseph Nadeau et de feu dame Hélèna Arcand. Madame Nadeau a vécu à Portneuf, puis à Deschambault depuis 1957.Madame Nadeau laisse dans le deuil ses enfants : Donald (Gilles Girard), Annie (Serges Harbec), Liette (Michel Dionne), Rémy (Johane Labbé) et Joëlle (Théophile Dimbeko); ses petits-enfants : Lysandre, Estelle, Alex, Karl, Érick, Angèle et Noé; son arrière-petit-fils Léo et son fils de cœur Jean-Pierre Masson. Elle laisse aussi dans le deuil sa sœur Diane (Florent Marcotte); ses beaux-frères et belles-sœurs : Docile Thibodeau (feu Michel Nadeau), Rachel Vézina (Alban Perreault), Marie-Reine Vézina, Réal Vézina (Lorraine Gauthier), Francine Vézina (André Genest), Bérangère Vézina (Rosaire Roy) et André Vézina (Murielle Cantin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Marielle Nadeau était la sœur de feu Jeannine Nadeau (feu Antoine Beaulieu), feu Maurice Nadeau (feu Bernise Langlois), feu Paul Nadeau, feu Michel Nadeau (Docile Thibodeau) et la belle-sœur de feu Laurette Vézina (feu Henri Genest), feu Conrad Vézina (feu Marthe Pelletier), feu Georges Vézina (Rachelle Vézina), feu Florian Vézina (feu Aline Alain) et de feu Sr Agathe Vézina. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Casimir et celui du centre d'hébergement Mirodor de Saint-Marc-des-Carrières pour la qualité des soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Saint-Joseph de Deschambautl, 5-115 de l'Église, Deschambautl (Québec) G0A 1S0 ou fondation-deschambautl@globetrotter.net (418) 286-3149.