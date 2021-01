MARIN, Alexandre



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 janvier 2021, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Alexandre Marin, époux de feu madame Jeannette Paquet. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Mike (Chantal Leblond) et Alexandra (Steven Rousseau); ses petits-enfants: Laurence, Alexandre et Juliette; sa soeur et sa belle-soeur: Ghislaine Marin et feu Hormidas Marin (Louise St-Pierre); ainsi que ses neveu, nièces, autres parents et ami(e)s, en particulier ses grands amis Harry Poitras et Carole Baker. Sincères remerciements au personnel du CRCEO et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc).