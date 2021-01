BARRETTE-PERRON, Yolande



Au CHSLD Limoilou, le 19 janvier 2021, à l'âge de 97 ans et 4 mois, est décédée madame Yolande Perron, épouse de feu monsieur Jean-Marie Barrette, fille de feu madame Marie-Louise Gingras et de feu monsieur Gratien Perron. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Micheline (Marius Plante) Francine, Mario, Sonia (Patrice Déry), ses petits-enfants: Marie-Eve Barrette-Plante (Stéphane Bourdages), Simon Plante (Mieko Watanabe), Frédéric Gauthier, Caroline Gauthier (Jean-Philippe Roux), André-Philippe Corbin-Barrette (Carole-Anne Turmel), Nicolas Barrette, Laurence Barrette-Déry (Gabriel Lebrun) et feu Maude Barrette-Déry, ses arrière-petits enfants: Louis Félix et Alicia Bourdages, Thomas et Mathieu Gauthier, Camille, Maxim, Benjamin et Julien Roux, Léonard, Cédrik et Sacha Corbin, Alexis et Ophélie Lebrun; ainsi que ses sœurs, son frère, sa belle-soeur, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du CHSLD Limoilou. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Tél: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. es formulaires seront disponibles sur place.