Lionel Turbide



Au Centre de convalescence du Concorde de Québec, le 23 janvier 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé paisiblement entouré des siens, monsieur Lionel Turbide, époux de dame Paulette Chevarie. Il demeurait à Québec et autrefois à Causapscal. Né à Lac-au-Saumon, le 9 février 1929, il était le fils de feu monsieur Pierre Benoît Turbide et de feu dame Marie-Anne Leblanc.Outre son épouse Paulette, monsieur Turbide laisse dans le deuil, ses enfants: Gervais (Lise Raymond), Ginette (Robert Benoit), Denis (Thérèse Valois), Linda, Jocelyn (Lise Olivier), Réal (Raymonde Tardif), Johanne (Marc Gagnon), Louis (Line Garceau), Simon (Isabelle Robitaille) et Benoit (Annie-Claude Robert). Ses 23 petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants. Ses frères et soeurs: feu Gérard (Hélène Cummings) Oliva (feu Jos Dugas), feu Ludger (Marie-Lourdes Turbide), Guy (Denise Normand), feu Jeannette (feu Clément Pinard), Yvon Fougères (Norma Bouchard) et Bernadette Fougères (Raymond Lavoie). Son beau-frère, Adélard Chevarie. Ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux amis.Après avoir obtenu sa licence de maître électricien à Rimouski, Lionel est parti à son compte très jeune. Entrepreneur en électricité et en construction, il a débuté sa carrière en passant l'électricité dans les rangs de certains villages de la Gaspésie. Homme d'affaires aguerri, il a décroché des contrats majeurs de construction dont notamment plusieurs polyvalentes de la Gaspésie et de la Côte-Nord ainsi que l'hôpital de Gaspé.À la même époque, il a été propriétaire d'un salon funéraire tout en étant thanatologue et ambulancier en plus d'avoir un commerce avec pignon sur rue qui vendait des électroménagers tout cela, à Causapscal. Au début des années 70, Lionel a entrepris la construction d'un immeuble de 205 appartements à Québec dont il était propriétaire et qui est aujourd'hui devenu l'hôtel Classique. Déménagé à Québec en 1975, il sera propriétaire en 1984 de Québec Amusement et ensuite de la Salle de quilles Les Saules avec ses enfants. Outre son parcours professionnel fort rempli, on se souviendra de lui comme d'un homme éperdument amoureux de sa tendre moitié des 68 dernières années Paulette Chevarie. Père de 10 enfants, Lionel fut un modèle et un père exceptionnel pour ces derniers qu'il aimait tant. Homme de cœur, Lionel aura été tout au long de sa vie à l'écoute et près des gens qui ont croisé son chemin. Il avait le tour de rendre unique chaque moment passé avec lui. Aujourd'hui, le clan des Lionel perd le pilier de la famille mais il laisse un héritage de valeurs humaines inestimables.Suivra une cérémonie religieuse et l'inhumationau cimetière Saint-Michel de Sillery.La famille remercie la Dre Johanne Frenette pour sa grande disponibilité et son humanisme, ainsi que les membres du personnel du Centre de convalescence du Concorde de Québec pour leur dévouement, leur générosité et la qualité des soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca.