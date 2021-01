ROCHETTE, Madeleine Beaulé



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Madeleine Beaulé survenu le 5 janvier 2021 à l'âge de 96 ans, au Centre d'hébergement Le Faubourg de Québec. Née à Québec, elle était l'épouse de feu monsieur Jacques Rochette. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Pierre (Carole Paquet), Line, Michelle (Nagib Fadous), Marc (Josée Dussault), Louise (Conrad Leblond), Sylvie; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Yannick Rochette (Mélissa Doucet), Layla Vanessa Fadous, Hugo Rochette Ayotte, Chanelle Rochette Ayotte, Alexia Côté; ses sœurs, Doris, Dolorès; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s, et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères: feu Robert (feu Cécile Fournier) et feu Raymond (Françoise Dubuc) ainsi que ses sœurs: feu Liliane (feu Guy Lachance), feu Cécile (feu Roger Bussière), feu Irène et feu France; ses parents, feu Alfred Beaulé et feu Éméline Hamel. Ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Gertrude Rochette, Rolande Rochette (feu Roger Morency), feu Robert Rochette (feu Héléna Giguère), Thérèse Rochette, feu Simone Rochette (feu Jerry Preston), Marie Rochette (feu Raymond Bédard), feu Hélène Rochette (feu Tommy Beach). Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement Le Faubourg et de La Champenoise pour les bons soins prodigués ces dernières années.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Notre-Dame-De-Foy, fabrique Sainte-Geneviève ou à La Société canadienne de la Sclérose en plaques, 245, rue Soumande, bureau 202 Québec, Qc G1M 3H6 info.regiondequebec@scleroseenplaques.ca Tél: 418 529-9742 Télécopieur : 418 529-1359 ou en ligne : https://scleroseenplaques.ca/