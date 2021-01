MOFFET, Jeannine



Au CHUL de Québec, à l'âge de 92 ans et 5 mois, est décédée madame Jeannine Moffet, épouse de feu monsieur Bertrand Martineau. Elle habitait Ste-Foy (autrefois de St-Agapit).Elle laisse dans le chagrin ses enfants: Diane, Marjolaine (André Carbonneau), Renelle (Pierre Tremblay), Lisette (René Montminy), Louise (Jacques Lapierre), Lucie et Neil; ainsi que ses petits-enfants: Élisabeth (Mathieu Gingras), Maxime (Frédérique Fréchette), Pier-Ann (Dave Michaud), Keven ( Mélissa Belleville) et Michael. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Mariette (Gaston Boucher), son frère Yvon (Doris Turcotte) et sa belle-soeur Irène Martineau (feu Léopold Begeron). Elle est allée rejoindre son petit-fils Vincent, ainsi que ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeur de la famille Moffet et Martineau. En raison des consignes sanitaires actuelles, une cérémonie religieuse sera célébrée en toute intimité et sur invitation à l'église de St-Agapit le samedi 30 janvier 2021. La famille remercie son médecin de famille, Dr Sandra Del-Degan ainsi que le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués.