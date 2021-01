VAILLANCOURT BOURGAULT

Cécile



Au Centre d'hébergement de Montmagny (Foyer d'Youville), le 23 janvier 2021, à l'âge de 95 ans et 9 mois, est décédée madame Cécile Vaillancourt, épouse de feu monsieur Montcalm Bourgault. Originaire de Saint-Pamphile, elle était la fille de feu dame Mathilde Dumas et de feu monsieur Joseph Vaillancourt. Elle était la maman de Brian et de Brigitte Bourgault (André Fournier); la grand-maman de: Magalie Bourgault, Christophe et Frédéric Fournier. Elle était la dernière de la famille de feu Joseph Vaillancourt et de feu Mathilde Dumas. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs des familles Vaillancourt et Bourgault: Madeleine Gagnon, Pauline Fournier, Alberte et Gisèle Bourgault, Jacqueline Racicot, Réjeanne Jacques et Marthe Lacroix. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant du Centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panet et à celui du Foyer d'Youville de Montmagny pour leur accompagnement et les bons soins apportés. Un grand merci également à Micheline Leclerc et Madeleine Gagnon qui ont pris de leur temps pour aider maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfants-Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec (Québec) G2E 6H5. Des formulaires sont disponibles auprès de la maison funéraire.L'inhumation suivra au cimetière paroissial " Bellevue " de Saint-Pamphile.