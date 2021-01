AUDET, Patrick



Au CHSLD St-Augustin, le 23 janvier 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Patrick Audet, époux de feu Mme. Denyse Tremblay. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).Il laisse dans le deuil son fils Mario (Jacynthe Bouchard), ses petits-fils : Alexandre (Sabrina) et Marc-Antoine (Emilie) ; sa soeur Jeannine Audet (Georges Gagnon), sa belle soeur Denise Savard (feu Eugène Audet). De la famille Tremblay, son beau-frère et belles sœurs: Jeannine (feu Florent Drolet), Jean-Pierre (André Ouellet), feu Michel (Pierrette Dostie), Lise (feu Roger Desgagnés); Il est allé rejoindre ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Arthur (Gertrude Lapointe), Cédé (Noël Richard), Maude (Ambroise Simard), Léger (Marguerite Bergeron), Maurice (Huguette Bernier), Lorenzo (Thérèse Paradis), Jean-René et Églantine (Henri-Paul Lapointe), Paul-René Tremblay (Blanche Guilbault), André B. Tremblay, Yvon Tremblay (Gilles Fortin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs du CHSLD St-Augustin pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les Funérailles sont sous la direction de :