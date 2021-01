Capitole: les représentations de Serge Fiori, Seul ensemble annulées

Le Cirque Éloize annule les représentations du spectacle Serge Fiori, Seul Ensemble qui devaient être présentées du 26 juin au 8 août au Capitole de Québec

Reportés une première fois, l’été dernier, les supplémentaires de ce spectacle doivent être annulées à nouveau en raison de l’incertitude entourant l'ouverture des salles de spectacles.

Cette production nécessite des mois de préparation pour l’équipe technique et de production et d’entraînement pour les 21 danseurs et acrobates.

«Un choix déchirant, surtout en pensant aux artistes et artisans qui ont contribué au succès de ce spectacle d’une grande beauté et d’une grande poésie et qui étaient impatients de retrouver la scène et le public. Nous espérons de tout coeur avoir le grand bonheur d’ici les prochaines années, de vous retrouver autour de ce spectacle touchant, lumineux et rassembleur; ce n’est que partie remise», a indiqué Jeannot Painchaud, président et chef de création du Cirque Éloize.

Les détenteurs de billets des représentations qui étaient prévues cet été recevront un courriel personnalisé comprenant toute l’information détaillée et la marche à suivre pour obtenir un remboursement complet. Ceux qui le désirent pourront choisir d’obtenir un crédit échangeable à l’achat d’un autre spectacle présenté au Théâtre Capitole lorsque les restrictions seront levées.