LECLERC, Laurette Bilodeau



À Lévis, le 18 décembre 2020, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédée madame Laurette Bilodeau, épouse de feu monsieur Raoul Leclerc, fille de feu madame Antonia Marquis et de feu monsieur Charles Bilodeau. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Charles de Bellechasse.Madame Bilodeau laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Noel Pelchat), Jean (Mariette Fortin), feu Louise et Guy (Karine Richard); ses petits-enfants: Jean-François et Marie-Claude Pelchat, Paula et Isabelle Leclerc, Andréanne et Gabrielle Leclerc Bonnier; ses arrière-petits-enfants: Alexa, Thomas, Marguerite, Zachary, Maëlle, Charlie, Félix, Jules, Adèle et Mérédith; sa soeur Monique (feu Yvan Lemieux); ses belles-sœurs: Monique Lacroix (feu Guy Bilodeau) et Rita Leclerc (feu Georges Lapierre); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du quatrième étage du CSSS Alphonse-Desjardins d et la Dre Marie-Ève Dubois pour les soins prodigués à notre mère. Merci aussi à Caroline pour sa présence réconfortante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, Téléphone: 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca ou à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone: 418 527-4294 Site web: www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.