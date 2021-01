COVID-19: un bilan encore stable dans l’est de la province

L’est de la province continue de présenter un bilan de nouveaux cas relativement bas et stable, malgré une hausse du nombre d'infections dans Chaudière-Appalaches jeudi.

La région, qui englobe Lévis, la Beauce, Bellechasse, Lotbinière et le secteur de Montmagny-L’Islet, a enregistré 77 nouveaux cas jeudi. Il s’agit de son plus haut total depuis une dizaine de jours. La région a aussi enregistré six décès supplémentaires.

Chaudière-Appalaches doit toujours composer avec des éclosions importantes dans des milieux de soins pour personnes âgées sur son territoire, notamment en Beauce. C’est ce qui peut en partie expliquer le nombre de cas encore relativement élevé, puisque le virus circule encore passablement.

Stable à Québec

Sur la Rive-Nord, la Capitale-Nationale a enregistré 73 nouvelles infections en 24 heures, ce qui se maintient avec les données de la dernière semaine. Seulement deux décès se sont ajoutés au bilan, selon les premiers chiffres du ministère de la Santé, ce qui serait le plus faible nombre depuis la mi-janvier.

Ailleurs dans l’est du Québec, la situation demeure également stable. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean a enregistré jeudi 16 nouveaux cas, le Bas-Saint-Laurent seulement deux et la Côte-Nord un seul, alors qu'aucun nouveau décès n'a été enregistré en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.