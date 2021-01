Découverte montréalaise touchant à la maladie d’Alzheimer

Des chercheurs montréalais ont découvert deux marqueurs plasmatiques précoces de la maladie d’Alzheimer qui permettent de la repérer jusqu’à cinq ans avant ses premières manifestations.

Cette avancée, qui se fait par de simples prises de sang, pourrait révolutionner le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, notamment en l’obtenant plus tôt.

Les deux marqueurs se trouvent dans des vésicules extracellulaires plasmatiques, des poches libérées par toutes les cellules de l’organisme et qui circulent dans le sang, a-t-on expliqué.

En ce moment, le diagnostic peut être invasif en s’appuyant sur des tests psychométriques permettant d’évaluer les fonctions cognitives, sur l’imagerie cérébrale et sur des analyses de liquide céphalo-rachidien, a-t-on expliqué par communiqué, jeudi.

L’étude a été pilotée par le doctorant Mohamed Raâfet Ben Khedher et le postdoctorant Mohamed Haddad, qui ont été dirigés par le professeur Charles Ramassamy de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).

«La ponction lombaire est invasive alors que l’imagerie cérébrale est coûteuse et n’est pas fiable à 100 %. Il est donc difficile de faire un suivi régulier», a dit le professeur Ramassamy.

«Il faut trouver des marqueurs de plus en plus précoces pour agir le plus tôt possible. Lorsque la maladie est symptomatique, c’est difficile, voire impossible, de revenir en arrière», a-t-il ajouté.

Les résultats sont publiés dans la revue Alzheimer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions (TRCI).