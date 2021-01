Devrais-je céder à mon ex-conjoint?

Je suis née dans une famille où les hommes dominaient et où les femmes comptaient pour bien peu. Je me suis mariée avec un homme représentatif de ce modèle de partage dans le couple. J’avais appris à garder ma place et rien ne m’aurait fait déroger à mes principes. J’ai eu quatre enfants et je m’en suis toujours occupé au meilleur de mes capacités.

Je ne suis allée travailler à l’extérieur de la maison qu’une fois mes enfants rendus au CEGEP. Je commençais à étouffer dans ma petite vie étroite et je ressentais le besoin de gagner de l’argentpour ne plus avoir à quémander pour chaque gâterie que je voulais me faire.

Mon mari a très mal pris la volonté d’acquérir un peu d’indépendance que j’exprimais, et subitement un beau jour, il m’a annoncé qu’il me quittait pour sa secrétaire avec qui il entretenait une liaison depuis longtemps, m’a-t-il avoué. Je m’en étais toujours douté, mais là j’en avais la confirmation.

Les procédures de divorce se sont déroulées selon son bon vouloir à lui, car mes exigences, à part celles prévues par la loi, furent minimales. Comme mon mari a toujours été près de ses sous, il n’a pas cru bon me donner plus que je ne méritais à ses yeux. Mais j’avais assez pour bien vivre et je n’en demandais pas plus.

Rendue à 58 ans je me sentais enfin libre de vivre ma vie comme je l’entendais sans personne pour me surveiller. J’étais enfin en paix. J’ai renoué avec quelques amies d’enfance, et ma vie de célibataire me plaisait totalement. Mes enfants trouvaient même que je rajeunissais.

Cette paix totale a duré quatre ans. Soit jusqu’à ce que la nouvelle femme de monsieur ne décède d’un cancer du sein il y a six mois. Elle était à peine enterrée qu’il m’appelait pour me faire savoir qu’il tenait à moi et qu’il verrait d’un très bon œil que je revienne vivre au foyer. Je n’en revenais pas !

Puis il s’est mis à me harceler pour que je réponde positivement à sa demande, tout en mettant les enfants dans le coup pour me convaincre de sa bonne foi. Même si ça me tente de faire ça pour les enfants qui verraient d’un bon œil la réunion de leurs parents, j’hésite à sacrifier ma liberté pour une vie dont je m’étais lassée. Qu’en pensez-vous ?

Mère hésitante

Votre signature me donne le fond de votre pensée sur les véritables raisons qui vous inciteraient à répondre à cette offre par l’affirmative : la mère veut faire plaisir à ses enfants. Mais la femme elle, a-t-elle vraiment envie de faire marche arrière pour retourner à son état de servitude d’avant ? Un état qui risque de lui peser encore plus, maintenant qu’elle a goûté à la liberté ?