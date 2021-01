COMEAU, Roland



Au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le dimanche 17 janvier 2021, est décédé à l'âge de 91 ans et 8 mois, monsieur Roland Comeau, époux de feu madame Florence Beaudoin. Il était le fils de feu Joseph Comeau et de feu Yvonne Perreault. Il demeurait à Lévis et autrefois à Saint-Léon-de-Standon.et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean et Judith (Éric Fontaine). Il était le frère de: feu Élisabeth (feu Wellie Leclerc), feu Maurice (feu Yolande Lacroix) et feu Gisèle (feu Onil Venne). De la famille Beaudoin, il était le gendre de feu Georges Beaudoin (feu Yvonne Venables) et le beau-frère de: feu Audélie (feu Antonio Fortin), feu Lucienne (feu Robert Fortin), feu Lucien (feu Thérèse Moore), feu Rose-Hélène (feu Roger Aubry), feu Paul-Émile (feu Jeannette Gosselin), feu Jeannine, Jeannette (feu Joseph Kaprykowski), Alfred (Noëlla Béland) et feu Florian. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et, nièces qu'il affectionnait particulièrement ainsi que de nombreux parents et amis(es). Nous tenons à remercier chaleureusement tout le personnel du 3e Youville du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis pour leurs qualités professionnelles et ce, même en temps de pandémie. Nous n'oublierons jamais les préposées aux bénéficiaires dédiées à notre père, plus spécifiquement Bianca Lapierre, car au-delà de leurs compétences, elles ont démontré de grandes qualités humaines en s'occupant de notre père comme s'il avait été un membre de leur famille. Nous avons toujours été écoutés, rassurés et accompagnés jusqu'aux derniers moments. Nous sommes remplis de gratitude pour ces gestes attentionnés. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4.