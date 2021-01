BROWN, Marie-Marthe Cauchon



À l'hôpital du St-Sacrement, le 19 janvier 2021, est décédée Marie-Marthe Cauchon, épouse de feu Jean L. Brown, fille de feu Augustine Prémont et de feu Jos. Cauchon. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.Elle est allée rejoindre sa fille Denise. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (George Marier), Joanne (Jean-Guy Bernier), Léo (Suzanne Gagnon), Marthe, Jean (Esther Lemieux) et Kathleen; ses petits-enfants: Nicolas, Mathieu et Antoine Laverdière, Mélanie et Marijo Guimont, David, Thomas, Guillaume et Charlotte Brown, Victoria Lemieux-Brown, Béatrice, Solveigh et Romy Labelle; ses dix arrière-petits-enfants; sa filleule Geneviève Lachance, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital du St- Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec.