En rémission de deux cancers, sa chirurgie est retardée

Ça fait maintenant presque un an qu’une mère de famille a appris qu’elle était atteinte de deux cancers. En raison de la pandémie, elle est toujours dans l’attente d’une chirurgie.

Suzanne Mathieu a eu deux cancers, un du poumon et un du sein. Elle a commencé des traitements de chimiothérapie en avril avant d’être opérée une première fois au sein en mai. Elle a ensuite subi une opération au poumon en août et une autre opération en octobre.

Aujourd’hui elle est en rémission, mais à cause du délestage dans les hôpitaux, elle ne peut pas encore être opérée pour une masse près de son sein droit.

«C’est une chirurgie préventive et non pas curative, contrairement à la chimio et les autres chirurgies que j’ai eues», précise-t-elle en entrevue à LCN.

En raison de son historique personnel et familial, son médecin lui a expliqué que son dossier reste prioritaire. «Elle me disait que ça pouvait être d’ici trois mois, mais ça, c’est s’il n’y a pas de pépins qui arrivent», ajoute Mme Mathieu.

Elle comprend pourquoi la province a dû délester des chirurgies en raison de la COVID-19. Toutefois, dans son cas et pour de nombreuses personnes dont les chirurgies ont été reportées, on ne connaîtra jamais les impacts de ces délais.

Mme Mathieu remarque qu’il y a eu des changements de comportement pendant que la crise sanitaire se prolonge. Elle témoigne pour conscientiser ne serait-ce qu’une personne.

«J’ose espérer que les gens peuvent voir que c’est important de respecter les consignes, qui sont difficiles qui sont plates pour tout le monde. Ces gestes-là ont des impacts importants et ne pas les respecter peuvent avoir des impacts majeurs», conclut-elle.