MASSÉ, Louise Baribeau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 janvier 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Louise Baribeau, épouse de feu monsieur Jean-Paul Massé. Elle était la fille de feu dame Marie-Paule Labranche et de feu monsieur Edouard Baribeau. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Brigitte Derome) et Claude (Brigitte Vachon); ses petits-enfants : Catherine (Yannick Ouimet), Nicolas (Émilie Roy), Valérie (Alexis Lavoie), Philippe (Gabrielle Nadeau), Elizabeth (Érik Korchia) et Florence (Adam Pick-Thériault), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du centre hospitalier de l'hôtel-Dieu de Lévis pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.