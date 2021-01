POULIN, Claudette Huot



Au Centre d'hébergement Vigi Saint- Augustin, le 18 janvier 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Claudette Huot, épouse de monsieur Roger Poulin. Elle était la fille de feu dame Blanche Racine et feu monsieur Alphonse Huot. Elle demeurait à Cap-Rouge (Québec).Elle laisse dans le deuil, outre son époux Roger, ses filles: Lyne (Nelson Potvin) et Josée (John Zararis); ses petits-fils: Louis-Charles Parent (Geneviève) et Alexandre Parent (Cindy); son arrière-petit-fils Billy Victor; ses frères: feu Benoit (Bernadette Allyson), feu Magella (feu Claire Villeneuve) et feu Roger (feu Liliane Giguère); ses belles-sœurs de la famille Poulin: feu Jacqueline (feu Laurent Dubé) et Cécile (feu Georges Bélair); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel dévoué de la Vigi Saint-Augustin ainsi que toute l'équipe des chaleureux bénévoles de cet établissement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'œuvre qu'elle chérissait soit la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Qc), G1K 6M7, tél. : (418) 524-2626.