BEAULIEU, Marie



Au Centre désigné de convalescence Le Concorde du CIUSSS de la Capitale-Nationale, le 20 janvier 2021, à l'âge de 86 ans est décédée madame Marie Beaulieu, épouse de feu monsieur Laurent Beaulieu. Elle demeurait à Québec et autrefois à Lac-des-Aigles. En raison de la pandémie, une cérémonie du dernier adieu sera célébrée en toute intimité auSon urne rejoindra ultérieurement celle de son époux, décédé en décembre 2019, au cimetière de Lac-des-Aigles.Madame Beaulieu laisse dans le deuil ses enfants: Ginette et Jacques; sa belle-fille Caroline; ses petits-enfants: Marie-Justine et Charles-William; ainsi que sa sœur et ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et nièces et autres parents et amis(es). Vous pouvez manifester votre sympathie par un don à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec, Qc., G1V 0B8 Dons en ligne : https://fondation-iucpq.orgou La Fondation du Centre jeunesse de Québec, 103, rue racine, Québec, Qc., G2B 1C9 Dons en ligne: https://fondationcjq.com/ Les services professionnels ont été confiés au