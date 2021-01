BARRETTE, Lise



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 janvier 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Lise Barrette, épouse de feu monsieur Denis Charbonneau en premières noces et de feu monsieur Richard Dufour, fille de feu madame Lucienne Dubé et de feu monsieur Armand Barrette. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Manon Desrosiers) et Daniel; son petit-fils: Denis Charbonneau; son frère et sa sœur: feu Alain Barrette (Denise Déry) et Danielle Barrette (Claude Vézina); ainsi que neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, la belle-famille Dufour et ses amis.