MARCOUX, Donald



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Donald Marcoux, survenu le 16 janvier 2021, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'âge de 89 ans et 6 mois. Natif de Saint-Charles de Bellechasse, fils de feu Jos Marcoux et de feu Alice Blais, il demeurait à Saint-Romuald. Homme bienveillant et d'une droiture irréprochable, il laisse dans le deuil son épouse Claire Chabot; ses enfants: Chantal, Jacynthe (Abdel Essalik) et Gaëtan (Jeannine Simard); ses petits-enfants: Karim, Sammy et Nadia-Malika; ses arrière-petits-enfants: Hakim et Tarek; ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Aurore Chabot, Clément Chabot (Claudette Lamontagne), Gabrielle Chabot (Gilles Larochelle), feu Laurette Chabot (feu André Gravel), feu Donat Chabot (Nicole Lamontagne), Thérèse Chabot (Jacques Demers) et Françoise Chabot ( André Lavallée); sa filleule Nancy Larochelle, Yves et Patrick qui ont vécu leur enfance avec la famille; ses cousins et cousines, ainsi que des neveux et nièces. La famille tient à présenter sa gratitude au personnel soignant du centre hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Lévis, et particulièrement au Dr Simon Bordeleau et aux infirmières Mélanie Bélanger et Marie-Pierre Germain pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/faire-un-don/).