Formule E: le calendrier est dévoilé

Un mois avant que le début de la saison 2020-2021 du Championnat du monde de Formule E ne s’ouvre en Arabie saoudite les 26 et 27 février, le circuit a révélé jeudi la totalité de son calendrier.

Ainsi, la troisième manche, annonce un communiqué, se tiendra dans la capitale italienne de Rome le 10 avril.

Puis, la quatrième course fera découvrir un nouveau lieu aux amateurs de Formule E avec des débuts du côté de Valence. Cette première sortie espagnole aura lieu le 24 avril.

L'E-Prix de Monaco constituera la cinquième étape de la saison et prendra place le 8 mai prochain.

Pour la sixième manche, la Formule E se déplacera à Marrakech le 22 mai, avant de finalement prendre la route de Santiago pour les épreuves 7 et 8 (5-6 juin).

De leur côté, en raison de l’actuelle pandémie, les courses de Sanya et Séoul n’auront pas lieu en mars et en mai comme prévu initialement. Elles ont été reportées et la décision sur ces événements sera confirmée avec le reste du calendrier au début du printemps.

La chaîne TVA Sports diffusera les compétitions de Formule E: Charles-Antoine Sinotte en sera le descripteur et sera flanqué de l’analyste Bertrand Godin.