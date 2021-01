Gatineau: le maire Pedneaud-Jobin ne ferme pas la porte à la politique provinciale ou fédérale

Maire de Gatineau depuis 2013, Maxime Pedneaud-Jobin a confirmé jeudi qu’il ne sollicitera pas un troisième mandat, à la surprise générale.

«Il est temps de laisser de la place à la relève. Disons que j’ai fait ma part», a-t-il confié dans une entrevue exclusive au microphone de Caroline St-Hilaire sur QUB radio.

«Cet été, j’ai fait 23 jours de canot seul avec mon garçon et quand je suis revenu, je me suis dit que, finalement, ça se pouvait que la décision soit de ne pas y aller. Il n’y a pas qu’un seul élément, c’est le temps qui passe.»

Son passage n’aura pas été de tout repos: Gatineau a vécu d’importantes inondations en 2017, une tornade en 2018, d’autres inondations en 2019 et en 2020, puis la COVID-19 s’est mise de la partie.

«J’ai l’impression comme maire d’avoir fait trois mandats en deux», a confié le politicien de 53 ans.

«C’est la politique la plus dure, parce que les gens savent où on habite. Ils nous connaissent. On ne peut pas s’en sortir avec une ligne de presse.»

Maxime Pedneaud-Jobin rappelle qu’il reste encore 10 mois à son mandat. Il aimerait boucler le financement du projet de tramway avant de quitter l’hôtel de ville.

Le saut au provincial ou au fédéral?

Le premier magistrat assure ne pas avoir de plan pour la suite, mais il ne ferme pas la porte à la politique fédérale ou provinciale.

«Je ne veux même pas en parler. Il est trop tôt. Je veux prendre le temps de d’abord faire cette annonce-là», a-t-il dit.

Avant de tirer sa révérence, Maxime Pedneaud-Jobin publiera un livre sur la politique municipale. Il croit également qu’il faut assainir le climat ambiant pour maintenir l’engagement public.

«Les médias sociaux, c’est comme des discussions de tavernes qui sont rendues dans l’espace public», a-t-il déploré.