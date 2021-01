La touche de Toffoli

Un but, c’est un but. Tyler Toffoli avait probablement cette philosophie à son retour au banc après son échappée contre David Rittich. Même s’il se battait pour contrôler la rondelle, l’attaquant a glissé celle-ci sous les jambières du gardien des Flames. C’était déjà un sixième but pour le numéro 73.

« Il a quand même scoré, c’était donc difficile de le niaiser. Je ne sais pas combien de buts il a dans la LNH, mais ce n’était pas un de ses plus beaux. On en a ri un peu ! Ça ne passera pas dans un top 10 à RDS. »

– Jonathan Drouin

Après sept matchs, le Tricolore a déjà inscrit cinq buts en désavantage numérique. Toffoli a réussi son deuxième de la saison dans le gain de 4 à 2 face aux Flames. Artturi Lehkonen, Jake Evans et Joel Armia ont aussi marqué en infériorité numérique. Shea Weber a offert une explication intéressante à cette grande contribution.

« Je ne sais pas comment l’expliquer exactement. Mais nous avons beaucoup de rapidité avec nos attaquants. Ils

génèrent des revirements. La clé est de profiter de nos chances et nous le faisons. »

– Shea Weber

Pour un deuxième match d’affilée, Jesperi Kotkaniemi a joué au centre avec le vétéran Corey Perry à sa droite en remplacement de Joel Armia, toujours sur la touche en raison d’une commotion cérébrale. Toffoli a de nouveau complété ce trio.

« Je suis un jeune, alors c’est agréable de jouer avec un gars comme Corey. Il est toujours calme et il prend les bonnes décisions avec la rondelle. Je trouve que c’est facile de deviner ses intentions et j’aime le fait qu’il me repère dès que je suis libre. Je suis vraiment content de mon début de saison. Juste de venir à l’aréna tous les jours, c’est agréable. Les quatre trios roulent bien. Ça semble facile. »

– Jesperi Kotkaniemi

Ce qu’on a remarqué...

ANDERSON ET LE BASEBALL

Josh Anderson a bondi sur un retour de tir de Jesperi Kotkaniemi pour réussir son quatrième but dans l’uniforme du CH. Pour la deuxième fois cette saison, il a montré ses talents au baseball en frappant au vol la rondelle avec son bâton. Dans un vocabulaire parfait, on parle d’une très bonne coordination oculo-manuelle.

7 MATCHS, 7 POINTS

Nick Suzuki ressemble à un métronome en ce début de saison. Le numéro 14 trouve toujours une façon d’écrire son nom sur la feuille de pointage. Face aux Flames, Suzuki a prolongé sa séquence à sept matchs avec un point. En deuxième période, il a réalisé une passe lobée pour permettre à Tyler Toffoli de s’échapper en infériorité numérique. L’ancien des Canucks et des Kings a jonglé avec la rondelle, mais il a quand même déjoué David Rittich entre les jambières. Toffoli a marqué son sixième but de l’année et un deuxième en désavantage numérique. Pour le CH, on parle déjà d’un cinquième but à court d’un homme en sept matchs seulement.

PERRY ET L’ENCLAVE

Photo Ben Pelosse

Claude Julien disait qu’il ne ferait pas son boulot s’il n’utilisait pas Corey Perry en supériorité numérique. Perry a donné raison à son entraîneur en orchestrant le premier but des siens, celui de Brendan Gallagher. Il se retrouvait dans le bas de l’enclave quand il a offert une passe entre ses jambes pour Gallagher. Un beau jeu.