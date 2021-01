La Ville de Québec nomme une gestionnaire à temps plein pour la pandémie

La Ville de Québec devra se trouver un nouveau directeur ou une nouvelle directrice adjoint(e) en remplacement de Chantale Giguère qui se consacrera dorénavant « à temps plein » à la gestion de la pandémie.

Le maire Régis Labeaume a annoncé des «changements structurels» à la Ville jeudi matin. À sa demande, Mme Giguère a accepté un nouveau mandat spécial en raison de la crise sanitaire qui ne finit plus de finir.

Celle qui pilote déjà les opérations de la Ville en temps de pandémie, depuis le tout début en raison de ses responsabilités de coordinatrice à la sécurité civile, pourra délaisser ses autres tâches pour se concentrer exclusivement à l’administration de cette crise.

«C’est un travail qui est extrêmement exigeant. Je pense qu’on en a encore pour un bout et on doit surtout travailler à préparer l’été. On a déjà commencé (...) Tout le monde devient essoufflé, nos concitoyens deviennent essoufflés, je pense que ça va demander encore plus d’efforts dans les prochains mois et je veux que Chantale ne fasse que ça», a déclaré M. Labeaume en point de presse.

«Nous allons mettre en branle un processus pour remplacer Chantale dès demain (à la direction générale adjointe de la Qualité de vie urbaine). Elle est ici depuis 15 ans. Je lui ai refusé le droit d’aller à la retraite, a lancé le maire, mi-sérieux, mi-blagueur. Je lui ai demandé de rester avec nous pour un temps indéterminé jusqu’à la fin de la pandémie.»

Le seul autre dossier que Mme Giguère conservera sera celui du «vivre-ensemble» auquel elle le maire tient mordicus. «Chantale avait le même intérêt. Je lui ai demandé de conserver le dossier pour que ça avance le plus vite possible.»