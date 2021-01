Le Temple de la... bonne conduite

Personne ne va se retrouver au Temple de la renommée du baseball cette année. Et pourtant, de grands noms du baseball étaient en lice. Certains pour la dernière fois.

Pas de Temple pour Curt Schilling. Ni pour Roger Clemens. Ni surtout pour Barry Bonds.

Si on regarde les statistiques et les exploits de Clemens, il devrait déjà être au Hall of Fame. Depuis un bon bout de temps déjà. Quant à Barry Bonds, c’est un automatique. Il détient les records de puissance du baseball majeur devant Babe Ruth, Roger Maris, Hank Aaron ou Willie Mays. Tout seul au sommet.

Les deux, comme Sammy Sosa d’ailleurs et Mark McGwire, devraient déjà avoir reçu le plus grand honneur du baseball.

Mais les quatre sont des dopés. Comme Éric Gagné ou Alex Rodriguez et des dizaines d’autres, sinon des centaines du baseball majeur.

Quant à Curt Schilling, un vrai redneck comme on en trouve tant aux États-Unis, son cas est différent. J’y reviendrai plus loin.

SI LES STATISTIQUES SONT BONNES...

Roger Clemens et Barry Bonds ont donc encore été punis pour leur dopage. Les vétérans chroniqueurs de baseball d’Amérique ont été plus conséquents que les propriétaires de la MLB. Ils ont jugé que Bonds et Clemens sont indignes du Temple de la renommée. Ils ont fait un travail que le baseball majeur n’a jamais fait.

Pourquoi Bonds et Clemens seraient-ils bannis du Temple, alors que le baseball majeur a conservé toutes leurs statistiques sans même y ajouter le moindre petit astérisque ?

Vous voyez bien que ça ne marche pas. Si Bonds a frappé 73 circuits en une saison et 762 dans sa carrière, comment peut-il être banni si ses statistiques sont valables ?

Quant à Clemens, ses records sont invraisemblables. Sans parler de ses sept trophées Cy-Young.

On le sait, Clemens était gonflé aux stéroïdes. Sauf qu’il affrontait des frappeurs gonflés eux aussi aux mêmes stéroïdes.

Qu’a fait le baseball majeur ? Il a conservé toutes les statistiques et tous les records de Clemens.

Alors, vous feriez quoi si vous votiez ?

QUE LE BASEBALL SE BRANCHE

Frédéric Daigle est journaliste à la Presse canadienne à Montréal. Mais comme c’est une agence de presse avec des services à Toronto, il est membre de la Baseball Writers Association of America comme journaliste lié aux Blue Jays de Toronto. Il reste quelques vétérans du temps des Expos qui sont encore membres de la BWAA avec droit de vote.

« Je suis membre de la BWAA depuis quelques années, mais je n’ai pas encore le droit de vote. On demande 10 ans au sein de l’association. Mais je joue le rôle avec sérieux et je rends public mon vote chaque année. Personnellement, j’aurais ajouté les noms de Bonds et Clemens. Leurs statistiques sont valables et surtout, Bud Selig, le commissaire qui a trop souvent et trop longtemps fermé les yeux sur l’usage des stéroïdes, est lui-même lui au Temple de la renommée. Que le baseball se branche », raconte Frédéric Daigle.

La solution qu’il préconise ?

Dans la section du Temple qui accueillerait les dopés des années 1990 et 2000, le baseball expliquerait ce qu’a été le scandale du dopage.

Mais ça n’arrivera pas, il le sait, je le sais et vous le savez.

En attendant, les vétérans chroniqueurs font la job que les magnats du baseball ne veulent pas faire.

LE CAS CURT SCHILLING

Le cas Curt Schilling est encore plus complexe. Schilling n’est pas incriminé dans le dopage. Schilling, ce lanceur féroce qui avait tiré un grand match en séries alors que le sang d’une blessure à la cheville maculait son uniforme, est avant tout un malappris.

Il est un partisan convaincu et un défenseur acharné du droit de tout Américain de porter une arme. Il a commis des commentaires inappropriés sur les musulmans et certains journalistes. C’est un grand partisan de Donald Trump et surtout, il a défendu l’invasion du Capitole à Washington par les têtes brûlées de l’extrême droite.

Dans nos jours politiquement corrects, dans une société fractionnée encore plus aux États-Unis qu’au Canada et au Québec, les propos de Schilling ont braqué contre lui tous ceux qui refusent les propos et les actions d’une certaine droite.

Sauf que Schilling a parfaitement le droit de défendre le port d’arme. Surtout aux États-Unis, où c’est protégé par un article de la Constitution.

Qu’on aime Donald Trump ou non, il a été élu par des millions d’Américains. Et 74 millions d’entre eux ont souhaité son retour en novembre dernier.

Évidemment que Schilling a manqué de jugement en appuyant la horde qui a envahi le Capitole.

Cela dit, Curt Schilling est sans doute une tête brûlée. Ce n’est pas le plus agréable des convives pour un lunch. Mais il ne s’est pas dopé et il n’a pas commis de crime.

Si on expulsait tous les ivrognes et les cons du Temple de la renommée, il y aurait des trous sur les murs.

Le droit d’être con et de parler fort est aussi protégé par la Constitution américaine.