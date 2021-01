Londres ouvre dimanche ses nouveaux visas pour Hong Kong

Le Royaume-Uni a assuré vendredi vouloir défendre « la liberté et l’autonomie » de Hong Kong avec le lancement de ses nouveaux visas à long terme pour les habitants de l’ancienne colonie britannique, annoncés en réaction à la loi controversée sur la sécurité imposée par la Chine.

Les Hong-Kongais détenteurs d’un passeport britannique d’outre-mer, document hérité de la rétrocession à la Chine en 1997, peuvent demander à partir de dimanche ce document qui leur permet de vivre et travailler au Royaume-Uni pendant cinq ans et à terme de demander la nationalité britannique.

Ils n’avaient jusqu’ici le droit de visiter le Royaume-Uni que pour six mois, sans pouvoir y travailler.

Cet élargissement permet d’« honorer nos profonds liens historiques et amicaux avec le peuple de Hong Kong », a affirmé le premier ministre Boris Johnson dans un communiqué, se targuant de « défendre » ainsi « la liberté et l’autonomie - des valeurs auxquelles le Royaume-Uni et Hong Kong sont attachés ».

Cette modification, qui a provoqué la colère de Pékin, a été promise par le gouvernement britannique en juillet 2020, en réaction à l’imposition par la Chine à Hong Kong d’une nouvelle loi sur la sécurité nationale, dans un contexte de contestation sévèrement réprimée.

Cette dernière « constitue une violation claire et grave de la déclaration commune sino-britannique » signée en 1984, a réaffirmé vendredi le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab.

La demande de visa coûtera 250 livres (280 euros), mais les bénéficiaires devront payer en plus pour accéder au service public de santé (3 120 livres pour un adulte, plus de 3 500 euros).

On dénombre environ 350 000 titulaires du BN(O), un chiffre qui a presque doublé depuis le début de la contestation à Hong Kong il y a un an et demi. Mais 2,9 millions d’autres Hongkongais, en fait tous ceux nés avant 1997, sont éligibles à l’obtention de ce document.

Selon le ministère de l’Intérieur, 7 000 détenteurs d’un BN(O) ont déjà rejoint le Royaume-Uni entre juillet et mi-janvier, grâce à une procédure exceptionnelle. Londres estime que le nouveau système pourrait attirer jusqu’à 322 400 de leurs compatriotes sous cinq ans.